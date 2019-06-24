Гараничев подписал контракт с СБР, Логинов – нет

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

Как сообщает ТАСС, в соглашении прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства перед спонсорами. Гараничев подписал контракт после встречи с президентом СБР Владимиром Драчевым в Чайковском.

Ранее сообщалось, что 31-летний Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать соглашение.

Также сообщается, что лидер национальной команды Александр Логинов пока не подписал соглашение, так как хочет проконсультироваться с юристами.