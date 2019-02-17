02:42 | Биатлон

Гараничев опустился на 19-е место в зачете гонок преследования

Обсудить
0

Француз Кантен Фийон Майе, выигравший гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, поднялся с 7-го на 3-е место в общем зачете гонок преследования. Первое и второе место осталось за норвежцем Йоханнесом Бе и россиянином Александром Логиновым соответственно.

Другой представитель России Евгений Гараничев, опоздавший в субботу на гонку, опустился на 19-ю позицию.

Гонка преследования (м)

1 (1).    Йоханнес Бе (Норвегия) - 315 (+43)

2 (2).    Александр Логинов (Россия) - 250 (+36)

3 (7).    Кантен Фийон Майе (Франция) - 238 (+60)

4 (5).    Симон Дестье (Франция) - 228 (+48)

5 (6).    Лукас Хофер (Италия) - 207 (+29)

6 (8).    Симон Эдер (Австрия) - 198 (+28)

19 (16).    Евгений Гараничев (Россия) - 99 (0)

28 (23).    Матвей Елисеев (Россия) - 66 (0)

39 (34).    Дмитрий Малышко (Россия) - 47 (0)

55 (50).    Максим Цветков (Россия) - 17 (0)

58 (62).    Александр Поварницын (Россия) - 15 (+9)

Загрузка...
Материалы других СМИ