Гараничев опустился на 19-е место в зачете гонок преследования

Француз Кантен Фийон Майе, выигравший гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, поднялся с 7-го на 3-е место в общем зачете гонок преследования. Первое и второе место осталось за норвежцем Йоханнесом Бе и россиянином Александром Логиновым соответственно.

Другой представитель России Евгений Гараничев, опоздавший в субботу на гонку, опустился на 19-ю позицию.

Гонка преследования (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 315 (+43)

2 (2). Александр Логинов (Россия) - 250 (+36)

3 (7). Кантен Фийон Майе (Франция) - 238 (+60)

4 (5). Симон Дестье (Франция) - 228 (+48)

5 (6). Лукас Хофер (Италия) - 207 (+29)

6 (8). Симон Эдер (Австрия) - 198 (+28)

19 (16). Евгений Гараничев (Россия) - 99 (0)

28 (23). Матвей Елисеев (Россия) - 66 (0)

39 (34). Дмитрий Малышко (Россия) - 47 (0)

55 (50). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)

58 (62). Александр Поварницын (Россия) - 15 (+9)