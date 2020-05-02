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Гараничев не собирается завершать карьеру

01:21
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Личный тренер Евгения Гараничева, наставник команды Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что биатлонист начал подготовку к сезону.

— Евгений не собирается заканчивать карьеру. Не слышал, чтобы кто-то всерьез рассуждал на эту тему, — цитируют «Известия» Кугаевского . — Он начал подготовку к новому сезону, и когда разрешат полноценные тренировки, то сразу к ним приступит.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1006903/timur-ganeev/vse-v-sbornoi-titulovannym-biatlonistam-dali-eshche-odin-shans

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