Гараничев не собирается завершать карьеру

Личный тренер Евгения Гараничева, наставник команды Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, что биатлонист начал подготовку к сезону.

— Евгений не собирается заканчивать карьеру. Не слышал, чтобы кто-то всерьез рассуждал на эту тему, — цитируют «Известия» Кугаевского . — Он начал подготовку к новому сезону, и когда разрешат полноценные тренировки, то сразу к ним приступит.