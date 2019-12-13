Гараничев испытывал недомогание во время спринта в Хохфильцене

Российский биатлонист Евгений Гараничев испытывал недомогание во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

— Я разговаривал с Гараничевым после гонки, у него тяжелое состояние: он рассказал, что на стойке его шатало и тошнило. Возможно, это начальная стадия заболевания, — приводит слова главного тренера сборной России Анатолия Хованцева ТАСС. — Завтра посмотрим, сможет ли он пробежать в таком состоянии.

В субботу в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования, в воскресенье — эстафета.