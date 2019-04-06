Галина Нечкасова: "Хочется отдохнуть от спорта. Сейчас сложно искать мотивацию"

Российская биатлонистка Галина Нечкасова призналась, что хочет отдохнуть от спорта. 30-летняя спортсменка добавила, что, скорее всего, не будет продолжать карьеру.
- Сложно искать мотивацию. Скорее всего, я не продолжу карьеру, - сказала Нечкасова в эфире программы "Биатлон. Сделано в России" на телеканале "Матч ТВ". - Сейчас уже действительно хочется по-настоящему отдохнуть, скорее всего, и от спорта тоже.
Бегаешь, бегаешь, преследуешь какие-то цели, тренируешься и идешь к чему-то. И так постоянно. А потом в один момент наступило затишье.
Напомним, Нечкасова является пятикратной чемпионкой России.
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