Габриэла Коукалова: "В мае сообщу, буду ли продолжать карьеру"

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова заявила, что в мае расскажет о том, будет ли она продолжать карьеру. 29-летняя представительница Чехии пропустила сезон-2018/19.

- Более-менее мне все ясно, но я не хочу предвосхищать события, - приводит слова Коукаловой idnes.cz. - Я решила, что сообщу о своем решении в конце мая. Пока ничего не могу сказать. Пожалуйста, подождите.

Сборная Словакии? Я наполовину словачка, но хочу выступать только за Чехию. Это моя родная страна, здесь я добилась успеха, у меня много болельщиков. Не рассматриваю вариант с переходом в другую сборную

Напомним, Коукалова является обладательницей Кубка мира сезона-2015/16. Она также завоевала два серебра на Олимпиаде-2014.

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