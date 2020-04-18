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Фуркаду по ошибке отправили Большой хрустальный глобус вместо Бе

11:52
Мартен Фуркад. Фото Instagram
Мартен Фуркад. Фото Instagram
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Француз Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) ошибочно отправил ему Большой хрустальный глобус вместо норвежца Йоханнеса Бе.

— Большой хрустальный глобус, который должен был получить Бе, отправили мне, а ему — Малый глобус, который я должен был получить за победу в зачете индивидуальных гонок, — рассказал Фуркад. — Я предложил ему оставить трофеи, и кажется, он оказался не против.

Ранее Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры.

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