Фуркаду по ошибке отправили Большой хрустальный глобус вместо Бе

Француз Мартен Фуркад рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) ошибочно отправил ему Большой хрустальный глобус вместо норвежца Йоханнеса Бе.

— Большой хрустальный глобус, который должен был получить Бе, отправили мне, а ему — Малый глобус, который я должен был получить за победу в зачете индивидуальных гонок, — рассказал Фуркад. — Я предложил ему оставить трофеи, и кажется, он оказался не против.

Ранее Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры.