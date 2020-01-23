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Фуркад заявил, что дважды упал в индивидуальной гонке в Поклюке

18:19
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке заявил, что дважды упал на лыжне. Француз занял второе место.

— Горжусь гонкой, но у нас сейчас в команде тяжелые времена, — сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ». — Мы должны быть вместе с Фабьеном Клодом. Я упал дважды и потерял секунды. Йоханнес Бе был фантастическим сегодня.

Победу в индивидуальной гонке одержал Йоханнес Бе.

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