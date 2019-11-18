Фуркад выиграл масс-старт в Шушене

Француз Мартен Фуркад выиграл масс-старт на турнире в Шушене (Норвегия). Вторым стал соотечественник Антонин Гигонна. Тройку замкнул норвежец Эндре Стремсхайм.

Норвегия

Турнир в Шушене

Мужчины

Масс-старт

1. Мартен Фуркад (Франция) — 37.17,4 (1+0+0+1)

2. Антонин Гигонна (Франция) — отставание15,7 (1+0+0+0)

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — 16,0 (0+1+0+1)

4. Яков Фак (Словения) — 16,6 (1+0+0+0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 23,9 (0+0+1+2)

6. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24,4 (1+2+0+1)

7. Тарьей Бе (Норвегия) — 29,2 (0+0+1+2)