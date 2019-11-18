Фуркад выиграл масс-старт в Шушене
12:36
Француз Мартен Фуркад выиграл масс-старт на турнире в Шушене (Норвегия). Вторым стал соотечественник Антонин Гигонна. Тройку замкнул норвежец Эндре Стремсхайм.
Норвегия
Турнир в Шушене
Мужчины
Масс-старт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 37.17,4 (1+0+0+1)
2. Антонин Гигонна (Франция) — отставание15,7 (1+0+0+0)
3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — 16,0 (0+1+0+1)
4. Яков Фак (Словения) — 16,6 (1+0+0+0)
5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 23,9 (0+0+1+2)
6. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24,4 (1+2+0+1)
7. Тарьей Бе (Норвегия) — 29,2 (0+0+1+2)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...