Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов. Вторым стал Кантен Фийон Майе, тройку замкнул Ветле Кристиансен.

Ранее Фуркад также победил в спринте, а также в эстафете в составе сборной Франции.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который с двумя промахами занял 10-е место.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.26,8 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 17,6 (1)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +46,0 (1)

4. Симон Дестье (Франция) — 46,1 (1)

5. Бенедикт Долль (Германия) — 52,2 (1)

6. Эмильян Жаклен (Франция) — 1.04,9 (3)...

10. Александр Логинов (Россия) — 1.08,7 (2)...

22. Евгений Гараничев (Россия) — 2.30,8 (0)

23. Матвей Елисеев (Россия) — 2.33,5 (4)...

38. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.16,6 (4)

Трансляция гонки преследования