Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге, Логинов — десятый
Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов. Вторым стал Кантен Фийон Майе, тройку замкнул Ветле Кристиансен.
Ранее Фуркад также победил в спринте, а также в эстафете в составе сборной Франции.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который с двумя промахами занял 10-е место.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.26,8 (0 шт. кругов)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 17,6 (1)
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — +46,0 (1)
4. Симон Дестье (Франция) — 46,1 (1)
5. Бенедикт Долль (Германия) — 52,2 (1)
6. Эмильян Жаклен (Франция) — 1.04,9 (3)...
10. Александр Логинов (Россия) — 1.08,7 (2)...
22. Евгений Гараничев (Россия) — 2.30,8 (0)
23. Матвей Елисеев (Россия) — 2.33,5 (4)...
38. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.16,6 (4)