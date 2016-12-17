Фуркад выиграл гонку преследования, Шипулин – второй

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Нове-Место в рамках третьего этапа Кубка мира. Француз допустил один промах и уверенно пришел к финишу первым. Эта победа стала для Фуркада 55-й в карьере. Второе место занял россиянин Антон Шипулин, допустивший два промаха. Тройку замкнул еще один француз - Кантен Фийон Майе.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. М. Фуркад (Франция) - 32.53,6 (1 шт. круг)

2. ШИПУЛИН (Россия) - отставание 30,2 (2)

3. Фийон Майе (Франция) - 38,3 (0)

4. Шемп (Германия) - 38,4 (0)

5. Й. Бе (Норвегия) - 1.02,7 (3)

6. Реш (Бельгия) - 1.03,6 (0)…

11. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 1.28,3 (0)…

14. ЦВЕТКОВ (Россия) - 1.41,0 (2)…

32. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 2.37,3 (2)…

34. БАБИКОВ (Россия) - 2.55,7 (3)…

47. МАЛЫШКО (Россия) - 4.07,9 (3)…

Трансляция гонки преследования