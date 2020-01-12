Фуркад возглавляет зачет масс-стартов, Логинов — 13-й
17:33
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад занимает 1-е место в зачете масс-стартов. В активе француза 100 очков. Второе место у немца Арнда Пайффера (90), третье — у норвежца Йоханнеса Дале (81).
Россиянин Александр Логинов занимает 13-е место (54), Матвей Елисеев — 23-е (35), Никита Поршнев — 28-е (23).
Масс-старт (м)
1 (5). Мартен Фуркад (Франция) — 100 (+60)
2 (7). Арнд Пайффер (Германия) — 90 (+54)
3 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 81 (+43)
4 (10). Симон Дестье (Франция) — 79 (+48)
5 (13). Яков Фак (Словения) — 68 (+40)
6 (4). Кантен Фийон Майе (Франция) — 68 (+25)...
13 (11). Александр Логинов (Россия) — 54 (+24)...
23 (29). Матвей Елисеев (Россия) — 35 (+31)...
28 (18). Никита Поршнев (Россия) — 23 (0)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...