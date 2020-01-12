Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад возглавил общий зачет Кубка мира. Француз победил в сегодняшнем масс-старте в Оберхофе и набрал 387 очков.

Второе место занимает норвежец Йоханнес Бе (374), третье — француз Симон Дестье (352).

Россиянин Александр Логинов располагается на 5-м месте (329), Матвей Елисеев — на 10-м (257), Евгений Гараничев — на 31-м (79), Никита Поршнев — на 35-м (64), Дмитрий Малышко — на 48-м (32), Антон Бабиков — на 50-м (27), Эдуард Латыпов — на 59-м (19).

Общий зачет (м)

1 (3). Мартен Фуркад (Франция) — 387 (+60)

2 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 374 (0)

3 (6). Симон Дестье (Франция) — 352 (+48)

4 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 342 (+12)

5 (5). Александр Логинов (Россия) — 329 (+24)

6 (7). Кантен Фийон Майе (Франция) — 328 (+25)...

10 (10). Матвей Елисеев (Россия) — 257 (+31)...

31 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 79 (0)...

35 (33). Никита Поршнев (Россия) — 64 (0)...

48 (47). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...

50 (49). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...

59 (59). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (0)