Фуркад возглавил общий зачет Кубка мира, Логинов — пятый
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад возглавил общий зачет Кубка мира. Француз победил в сегодняшнем масс-старте в Оберхофе и набрал 387 очков.
Второе место занимает норвежец Йоханнес Бе (374), третье — француз Симон Дестье (352).
Россиянин Александр Логинов располагается на 5-м месте (329), Матвей Елисеев — на 10-м (257), Евгений Гараничев — на 31-м (79), Никита Поршнев — на 35-м (64), Дмитрий Малышко — на 48-м (32), Антон Бабиков — на 50-м (27), Эдуард Латыпов — на 59-м (19).
Общий зачет (м)
1 (3). Мартен Фуркад (Франция) — 387 (+60)
2 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 374 (0)
3 (6). Симон Дестье (Франция) — 352 (+48)
4 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 342 (+12)
5 (5). Александр Логинов (Россия) — 329 (+24)
6 (7). Кантен Фийон Майе (Франция) — 328 (+25)...
10 (10). Матвей Елисеев (Россия) — 257 (+31)...
31 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 79 (0)...
35 (33). Никита Поршнев (Россия) — 64 (0)...
48 (47). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...
50 (49). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...
59 (59). Эдуард Латыпов (Россия) — 19 (0)