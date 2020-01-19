Фуркад увеличил отрыв в зачете Кубка мира, Йоханнес Бе — уже седьмой
Француз Мартен Фуркад увеличил отрыв в общем зачете Кубка мира. В сегодняшней гонке преследования на этапе в Рупольдинге он занял первое место.
В зачете гонки преследования в лидеры вышел Кантен Фийон Майе, который стал сегодня вторым.
Россиянин Александр Логинов, занявший в гонке преследования десятое место, остался в общем зачете пятым, а в зачете гонки преследования — шестым.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 507 (+60)
2 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 436 (+54)
3 (2). Симон Дестье (Франция) — 435 (+43)
4 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 391 (+36)
5 (5). Александр Логинов (Россия) — 390 (+31)
6 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 380 (+38)
7 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 374 (0)...
11 (11). Матвей Елисеев (Россия) — 299 (+18)...
33 (35). Евгений Гараничев (Россия) — 98 (+19)...
39 (38). Никита Поршнев (Россия) — 64 (0)...
54 (51). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...
58 (53). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...
61 (59). Эдуард Латыпов (Россия) — 22 (+3)
Гонка преследования (м)
1 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 140 (+54)
2 (6). Мартен Фуркад (Франция) — 127 (+60)
3 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 124 (+38)
4 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 120 (0)
5 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 117 (+36)
6 (4). Александр Логинов (Россия) — 113 (+31)...
17 (22). Матвей Елисеев (Россия) — 59 (+18)...
29 (41). Евгений Гараничев (Россия) — 31 (+19)...
44 (33). Дмитрий Малышко (Россия) — 16 (0)...
47 (40). Никита Поршнев (Россия) — 13 (0)...
58 (-). Эдуард Латыпов (Россия) — 3 (+3)