Француз Мартен Фуркад увеличил отрыв в общем зачете Кубка мира. В сегодняшней гонке преследования на этапе в Рупольдинге он занял первое место.

В зачете гонки преследования в лидеры вышел Кантен Фийон Майе, который стал сегодня вторым.

Россиянин Александр Логинов, занявший в гонке преследования десятое место, остался в общем зачете пятым, а в зачете гонки преследования — шестым.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 507 (+60)

2 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 436 (+54)

3 (2). Симон Дестье (Франция) — 435 (+43)

4 (6). Тарьей Бе (Норвегия) — 391 (+36)

5 (5). Александр Логинов (Россия) — 390 (+31)

6 (7). Эмильян Жаклен (Франция) — 380 (+38)

7 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 374 (0)...

11 (11). Матвей Елисеев (Россия) — 299 (+18)...

33 (35). Евгений Гараничев (Россия) — 98 (+19)...

39 (38). Никита Поршнев (Россия) — 64 (0)...

54 (51). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...

58 (53). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)...

61 (59). Эдуард Латыпов (Россия) — 22 (+3)

Гонка преследования (м)

1 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 140 (+54)

2 (6). Мартен Фуркад (Франция) — 127 (+60)

3 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 124 (+38)

4 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 120 (0)

5 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 117 (+36)

6 (4). Александр Логинов (Россия) — 113 (+31)...

17 (22). Матвей Елисеев (Россия) — 59 (+18)...

29 (41). Евгений Гараничев (Россия) — 31 (+19)...

44 (33). Дмитрий Малышко (Россия) — 16 (0)...

47 (40). Никита Поршнев (Россия) — 13 (0)...

58 (-). Эдуард Латыпов (Россия) — 3 (+3)