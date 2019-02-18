13:43 | Биатлон

Фуркад прервал подготовку к чемпионату мира из-за ангины

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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад приостановил подготовку к чемпионату мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Спортсмен был вынужден  покинуть сбор в Юре в минувшую субботу из-за ангины.

Напомним, Фуркад принял решение пропустить североамериканские этапы Кубка мира для того, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира. 30-летний француз занимает 4-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 554 очка.

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