Фуркад поздравил Экхофф с победой в Кубке мира: «Возможно, самая совершенная в истории»

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Мартен Фуркад поздравил норвежку Тирил Экхофф с победой в Кубке мира. Экхофф выиграла гонку преследования и досрочно стала победительницей общего зачета.

«Заслужила! От быстрой лыжницы до совершенной биатлонистки, возможно, самой совершенной в истории», — написал Фуркад в Twitter.