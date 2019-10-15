Фуркад подтвердил, что примет решение о завершении карьеры после окончания сезона

Французский биатлонист Мартен Фуркад — о возможном завершении карьеры. Он заявил, что окончательное решение примет по окончании сезона-2019/20.

— Я верен своей стратегии, которая у меня есть со времен Пхенчхана, — цитирует француза L'Equipe. — Я решил продолжать карьеру до чемпионата мира в Антерсельве в 2020 году. В конце сезона я подведу итоги, чтобы решить, продолжу ли я выступления или нет. Точно не буду выступать после Олимпиады-2022 в Пекине. Я хотел бы дать ответ, но у меня его нет, и у меня его не будет до конца зимы.

31-летний Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, семикратный победитель Кубка мира.