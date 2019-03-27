Фуркад объяснил, почему решил завершить карьеру

Французский биатлонист Симон Фуркад, который решил завершить карьеру по окончании текущего сезона, объяснил этот шаг. Он отметил, что в эстафете для него не было места, потому что партнеры по сборной были сильнее, и поэтому спортсмен принял данное решение.

– Симон, расскажите, почему вы решили закончить спортивную карьеру?

– Последние два сезона были очень сложными для меня, потому что я не мог показывать все, на что способен, – приводит Калашников Media слова Фуркада. – В этом году я не смог напрямую попасть в Кубок Мира, и мне пришлось выступать на Кубкe IBU. Надо было вернуться, но я был недостаточно хорош, чтобы попасть в эстафетную четверку. Мне было сложно смотреть, как другие выступают, когда сам я сижу в гостинице. Даже несмотря на то, что сезон для меня получился неплохим, в эстафете для меня не было места, потому что мои партнеры по сборной были сильнее. И я принял решение завершить карьеру.

– Вы сами принимали это решение?

– Нет, это мое самостоятельное решение. Команда предоставила мне возможность продолжать в следующем году. Но я сам решил, что время пришло. Это шанс для меня самостоятельно выбрать момент для окончания карьеры. Думаю, это было правильное решение.

– Что сказал Мартен, когда вы ему рассказали о своем решении?

– Мы говорили с ним об этом за день до этого. Он расстроился, сказал: "Буду скучать по старшему брату на трассе. Но ты всегда будешь рядом". Конечно, здесь меня не будет, но, полагаю, он уже достаточно взрослый, и сам справится без меня на трассе.

– Какие планы сейчас? Чем займетесь дальше?

-Я получил несколько предложений от своей федерации, заниматься с молодыми спортсменами. Это первая возможность. Кроме того, есть варианты с журналистикой и со спонсором – быть амбассадором в следующем году. Также я открыл лыжный магазин в интернете два года назад – и продолжу им заниматься.

– Как вы оцениваете свою спортивную жизнь и карьеру?

– Я думаю, лучший момент моей карьеры – 2012 год, когда я выиграл малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках. Это было очень важно для меня. Вообще, 2012й – лучший год в моей карьере, и именно его я буду больше всего вспоминать. Было много классных моментов… Например, на Камчатке, когда я был молодым спортсменом и боролся на равных со взрослыми. Когда я смог побеждать их, понял, что могу быть хорошим биатлонистом.

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