Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал лидерство соотечественника Кентена Фийона-Майе в общем зачете Кубка мира в олимпийском сезоне — 2021/22.

«Для Франции сейчас все складывается идеально, — приводит слова Фуркада Nordic Magazine. — До Олимпийских игр в Пекине остаются уже недели, и команда только укрепляет доверие к себе. Соперники создают неприятности, но не такие серьезные, как раньше, по крайней мере, это касается Йоханнес Бе. Нужно этим воспользоваться и набирать очки».

По словам биатлониста, «Большой хрустальный глобус» никогда не будет утешительным призом.

«На Олимпийских играх будут свои фавориты, и нет причин не включать в этот список французов. Мы знаем, что Кентен отлично выступает на высоте, у него будет отличная возможность совершить нечто волшебное в Пекине», — сказал он.

Напомним, Кантен Фийон-Майе стал лидером мужского общего зачета после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). У француза 315 очка. На втором месте располагается швед Себастьян Самуэльссон (312), на третьем — француз Эмильян Жаклен (311).