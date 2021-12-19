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Фуркад — о проблемах Йоханнеса Бе: «Нужно этим воспользоваться и набирать очки»

Фуркад прокомментировал лидерство Фийона-Майе в общем зачете Кубка мира
10:49
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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал лидерство соотечественника Кентена Фийона-Майе в общем зачете Кубка мира в олимпийском сезоне — 2021/22.

«Для Франции сейчас все складывается идеально, — приводит слова Фуркада Nordic Magazine. — До Олимпийских игр в Пекине остаются уже недели, и команда только укрепляет доверие к себе. Соперники создают неприятности, но не такие серьезные, как раньше, по крайней мере, это касается Йоханнес Бе. Нужно этим воспользоваться и набирать очки».

По словам биатлониста, «Большой хрустальный глобус» никогда не будет утешительным призом.

«На Олимпийских играх будут свои фавориты, и нет причин не включать в этот список французов. Мы знаем, что Кентен отлично выступает на высоте, у него будет отличная возможность совершить нечто волшебное в Пекине», — сказал он.

Напомним, Кантен Фийон-Майе стал лидером мужского общего зачета после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). У француза 315 очка. На втором месте располагается швед Себастьян Самуэльссон (312), на третьем — француз Эмильян Жаклен (311).

Дополнительная информация:

https://www.nordicmag.info/biathlon-martin-fourcade-une-belle-journee-pour-le-biathlon-francais-1219/

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Карен Саркисян все материалы автора

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