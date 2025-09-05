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5 сентября 2025, 20:12

Французский биатлонист Клод перенес операцию на спине

Алина Савинова

Французский биатлонист Эмильен Клод заявил, что вынужден пропустить несколько недель предсезонной подготовки из-за перенесенной на спине операции.

«После дискомфорта, который продолжался несколько недель, моя спина сказала «стоп» на прошлой неделе во время тренировки. Результаты МРТ, сделанной в Инсбруке, оказались серьезнее, чем ожидалось: была выявлена грыжа диска. Поэтому я быстро принял решение лечь на операцию. Все прошло хорошо, я чувствую себя нормально и нахожусь в хороших руках», — написал спортсмен в своих соцсетях.

Биатлонист отметил, что находится в боевом расположении духа и держит в голове цель на предстоящий сезон.

26-летний Клод является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в эстафете. В Кубке мира на его счету серебро в индивидуальной гоке и три подиума в эстафетах.

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Эмильен Клод
Биатлон
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