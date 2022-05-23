Фийон-Майе: «Сезон-2021/22 получился незабываемым, надеюсь, это лишь начало большого и долгого приключения»

Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе оценил свое выступление в прошедшем сезоне.

«Так как мы приближаемся к следующему сезону, пришло время подвести итоги прошедшего. Незабываемый для меня сезон, который, надеюсь, является лишь началом большого и долгого приключения», — написал Фийон-Майе в соцсетях.

В прошедшем биатлонном сезоне 29-летний француз завоевал две золотых и три серебряных медали на Олимпиаде-2022 в Пекине. Также Фийон-Майе впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус» Кубка мира по биатлону-2021/22.