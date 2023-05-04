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Сегодня, 14:27

Французский биатлонист Фуркад снова выступил за допуск россиян на международные соревнования

Виктория Кравченко
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Мартен Фуркад.
Фото Reuters

Французский биатлонист Мартен Фуркад снова выступил за допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Спортсмены связаны общими узами, и наши национальность и политические убеждения не должны мешать нам соревноваться друг с другом», — цитирует Фркада Francs Jeux.

Он допустил, что его позицию нелегко принять, однако он в очередной раз отметил, что поддерживает российских и белорусских спортсменов.

«То, что я поддерживаю российских и белорусских спортсменов, не означает, что я поддерживаю происходящее на Украине. Этого никогда не будет», — добавил спортсмен.

34-летний Фуркад объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Француз является пятикратным олимпийским чемпионом, рекордсменом по количеству завоеванных Кубков мира — на его счету семь Больших хрустальных глобусов, причем он выиграл их подряд. Фуркад 13 раз становился чемпионом мира.

Мартен Фуркад
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