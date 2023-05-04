Французский биатлонист Фуркад снова выступил за допуск россиян на международные соревнования

Французский биатлонист Мартен Фуркад снова выступил за допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Спортсмены связаны общими узами, и наши национальность и политические убеждения не должны мешать нам соревноваться друг с другом», — цитирует Фркада Francs Jeux.

Он допустил, что его позицию нелегко принять, однако он в очередной раз отметил, что поддерживает российских и белорусских спортсменов.

«То, что я поддерживаю российских и белорусских спортсменов, не означает, что я поддерживаю происходящее на Украине. Этого никогда не будет», — добавил спортсмен.