Французский биатлонист Фийон-Майе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Томшин стал десятым

Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Второе место занял его соотечественник Эмильян Жаклен. Замкнул тройку еще один француз Симон Дестье.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, поднявшийся с 47-го на 10-е место. Эдуард Латыпов стал 12-м, Александр Логинов — 17-й, Карим Халили — 20-й.

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 33.52,0 (1 промах)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 32,1 (1)

3. Симон Дестье (Франция) — +38,2 (1)

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +38,3 (2)

5. Тарьей Бе (Норвегия) — +38,7 (2)

6. Антон Смольский (Белоруссия) — +41,8 (2)

10. Василий Томшин (Россия) — +50,5 (0)

12. Эдуард Латыпов (Россия) — +53,7 (3)

17. Александр Логинов (Россия) — +59,3 (3)

20. Карим Халили (Россия) — +01.11,0 (1)

34. Александр Поварницын (Россия) — +02.26,3 (2)

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