Французский биатлонист Фийон-Майе выиграл гонку преследования в Хохфильцене, Томшин стал десятым
Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Второе место занял его соотечественник Эмильян Жаклен. Замкнул тройку еще один француз Симон Дестье.
Лучшим из россиян стал Василий Томшин, поднявшийся с 47-го на 10-е место. Эдуард Латыпов стал 12-м, Александр Логинов — 17-й, Карим Халили — 20-й.
Биатлон
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 33.52,0 (1 промах)
2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 32,1 (1)
3. Симон Дестье (Франция) — +38,2 (1)
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +38,3 (2)
5. Тарьей Бе (Норвегия) — +38,7 (2)
6. Антон Смольский (Белоруссия) — +41,8 (2)
10. Василий Томшин (Россия) — +50,5 (0)
12. Эдуард Латыпов (Россия) — +53,7 (3)
17. Александр Логинов (Россия) — +59,3 (3)
20. Карим Халили (Россия) — +01.11,0 (1)
34. Александр Поварницын (Россия) — +02.26,3 (2)
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