Француженка Коломбо выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии
Француженка Каролин Коломбо одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Риднаун-Валь-Риданне (Италия).
Второе место заняла норвежка Рагнхиль Фемстейеневик, на третьей строчке — француженка Лу Жанмонно.
Биатлон
Риднаун-Валь-Риданна (Италия)
Кубок IBU
Женщины
Гонка преследования
10 км
1. Каролин Коломбо (Франция) — 30.43,7 (4 промаха)
2. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — +6,9 (2)
3. Лу Жанмонно (Франция) — +15,0 (2)
4. Йенни Энодд (Норвегия) — +19,7 (1)
5. Марион Вайзенсартер (Германия) — +22,8 (2)
6. Ханна Кебингер (Германия) — +25,3 (3)
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