Француженка Коломбо выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Италии

Француженка Каролин Коломбо одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Риднаун-Валь-Риданне (Италия).

Второе место заняла норвежка Рагнхиль Фемстейеневик, на третьей строчке — француженка Лу Жанмонно.

Биатлон

Риднаун-Валь-Риданна (Италия)

Кубок IBU

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Каролин Коломбо (Франция) — 30.43,7 (4 промаха)

2. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — +6,9 (2)

3. Лу Жанмонно (Франция) — +15,0 (2)

4. Йенни Энодд (Норвегия) — +19,7 (1)

5. Марион Вайзенсартер (Германия) — +22,8 (2)

6. Ханна Кебингер (Германия) — +25,3 (3)