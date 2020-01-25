Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке. Французы показали результат 1 час 17 минут 53,3 секунды. Второе место заняла Норвегия (отставание — 40,6 секунды) Третьими стали представители Германии (отставание — 1 минута 01,4 секунды).

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Александра Логинова, Ларисы Куклиной и Ирины Старых заняла 4-е место (отставание — 1 минута 24,8 секунды).

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Смешанная эстафета

1. Франция (Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Жюстин Бреза, Жюли Симон) — 01:17.53,3 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)

2. Норвегия (Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь) — отставание 40,6 (0 + 4)

3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц) — 1.01,4 (0 + 5)

4. Россия (Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина, Ирина Старых) — 1.24,8 (0 + 7)

5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Анна Магнуссон, Элизабет Хегберг) — 1.34,1 (0 + 6)

6. Чехия (Ондржей Моравец, Михал Крчмарж, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова) — 1.49,8 (1 + 5)