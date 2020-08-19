Фонд Шипулина обвинил своего бывшего директора в мошенничестве

Благотворительный фонд Антона Шипулина обвиняет в мошенничестве бывшего директора Викторию Щелкову. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Щелкова, а позднее подтвердил сам бывший биатлонист в своем Instagram.

«Люди, которые получили работу, признание, возможность реализовать себя, развитие, сегодня ненавидят меня так, как будто я забрала жизни их близких, — написала Щелкова. — Все это время я молчала. О давлении, угрозах, и о том, что там происходило и происходит на самом деле».

«Уголовное дело по факту мошенничества действительно возбуждено, — прокомментировал Шипулин. — Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах.

В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд.

Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд. Очень надеюсь, эта ситуация не отразится на отношении жертвователей к моему фонду".

Фонд Антона Шипулина был основан в 2010 году. Организация занимается в том числе ремонтом спортивных площадок.