Фонд Шипулина обвинил своего бывшего директора в мошенничестве
Благотворительный фонд Антона Шипулина обвиняет в мошенничестве бывшего директора Викторию Щелкову. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сама Щелкова, а позднее подтвердил сам бывший биатлонист в своем Instagram.
«Люди, которые получили работу, признание, возможность реализовать себя, развитие, сегодня ненавидят меня так, как будто я забрала жизни их близких, — написала Щелкова. — Все это время я молчала. О давлении, угрозах, и о том, что там происходило и происходит на самом деле».
?Комментарий по поводу заявления экс-директора моего благотворительного фонда Виктории Щелковой. Уголовное дело по факту мошенничества действительно возбуждено. Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах. В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд. Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд. Очень надеюсь, эта ситуация не отразится на отношении жертвователей к моему фонду. P. S. Подробнее об этой ситуации рассказала нынешний директор фонда Ксения Шакирова в своем Facebook. Ее комментарий я прикреплю в карусели.?@shakirova_kseniya
«Уголовное дело по факту мошенничества действительно возбуждено, — прокомментировал Шипулин. — Со своей стороны надеюсь, что расследование будет максимально объективным, уголовное дело послужит уроком всем, кто пытается наживаться на благотворительных фондах.
В ситуации, из-за которой мы были вынуждены обратиться в правоохранительные органы, главными пострадавшими стали дети, ради которых я и создавал фонд.
Уверен, справедливость восторжествует, виновные понесут заслуженное наказание, а средства, украденные у детей, обязательно вернутся обратно в фонд. Очень надеюсь, эта ситуация не отразится на отношении жертвователей к моему фонду".
Фонд Антона Шипулина был основан в 2010 году. Организация занимается в том числе ремонтом спортивных площадок.
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