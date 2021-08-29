Российский биатлонист Даниил Фомин занял девятое место в гонке преследования среди юниоров на летнем ЧМ-2021 в Нове-Место. Весь пьедестал заняли биатлонисты из Чехии.

Нове-Место

Чемпионат мира по летнему биатлону

Юниоры

Сприн

1. Томас Микыска (Чехия) — 27:56.1 (3+2+0+0)

2. Йонас Маречек (Чехия) +4.3 (2+0+0+0)

3. Витцеслав Хорниг (Чехия) +8.0 (1+2+1+1)...

9. Даниил Фомин (Россия) +1:25.9 (1+0+1+2)...

15. Андрей Ващенко (Россия) +2:29.6 (1+0+2+1)

16. Дмитрий Шамукаев (Россия) +2:34.8 (1+0+2+2)...

24. Даниил Усов (Россия) +3:17.5 (1+1+1+1)

29. Евгений Фадеев (Россия) +3:49.2 (3+2+2+3)

30. Денис Рощупкин (Россия) +4:13.6 (4+1+0+0)