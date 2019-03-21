"Физически чувствуется усталость, но есть психологические силы". Юрлова-Перхт - об этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что испытывает физическую усталость перед этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка добавила, что ощущает психологическую силу.

- Физически уже чувствуется усталость, но психологически еще есть силы, - сказала Юрлова-Перхт в эфире канала "Матч ТВ". - Тем более, погода в Холменколлене добавляет настроения. Здесь очень тепло, некоторые даже в футболках бегают.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в шведском Эстерсунде Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте. Россиянка занимает 17-е место в зачете Кубка мира, имея в активе 418 очков.

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