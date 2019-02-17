Фийон Майе выиграл гонку преследования в Солт-Лейк-Сити, Логинов - 7-й

Француз Кантен Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Он преодолел дистанцию за 30,55 минуты.

Вторым стал норвежец Ветле Кристиансен, а замкнул тройку француз Симон Дестье.

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, финишировавший 7-м.

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Кантен Фийон Майе (Франция) - 30.55,8 (0 шт. кругов)

2. Ветле Кристиансен (Норвегия) - отставание 25,9 (1)

3. Симон Дестье (Франция) - 47,3 (3)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) - 1.37,7 (4)

5. Эрик Лессер (Германия) - 1.55,1 (4)

6. Беньямин Вегер (Швейцария) - 2.11,4 (3)

7. Александр Логинов (Россия) - 2.16,5 (3)

32. Александр Поварницын (Россия) - 4.36,6 (5)

45. Эдуард Латыпов (Россия) - 6.18,8 (6)

47. Юрий Шопин (Россия) - 6.32,8 (6)