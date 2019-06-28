Фийон Майе хочет выиграть Малый хрустальный глобус в следующем сезоне

Чемпион мира-2016 по биатлону Кантен Фийон Майе признался, что хочет выиграть Малый хрустальный глобус в предстоящем сезоне.

- Хотелось бы выиграть Малый хрустальный глобус, - приводит слоа Фийон Майе Ski Chrono. - Раньше меня пугали подобные амбиции, но теперь я чувствую, что готов сделать это.

Кроме того, мне хотелось бы хорошо выступить на чемпионате мира. Я уже был на призовых позициях. Теперь самое важное - тренироваться. Опыт участия в подобных турнирах приносит спокойствие.

В минувшем сезоне 26-летний Фийон Майе занял третье место в общем зачете Кубка мира, набрав 843 очка. Француз завоевал две бронзы на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде - в спринте и пасьюте.

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