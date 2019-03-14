19:58 | Биатлон

Финиш Йоханнеса Бе с флагом. Видео

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Норвежские биатлонисты Марта Ольсбу Ройселанн и Йоханнес Бе выиграли синглмикст на чемпионате мира в Эстерсунде. Они настолько опередили преследователей, что Бе смог финишировать с флагом Норвегии.

Вторыми стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, третьими - шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. Российская команда в составе Евгении Павловой и Матвея Елисеева заняла шестое место.

 

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