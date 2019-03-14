Финиш Йоханнеса Бе с флагом. Видео

Норвежские биатлонисты Марта Ольсбу Ройселанн и Йоханнес Бе выиграли синглмикст на чемпионате мира в Эстерсунде. Они настолько опередили преследователей, что Бе смог финишировать с флагом Норвегии.
Вторыми стали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, третьими - шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. Российская команда в составе Евгении Павловой и Матвея Елисеева заняла шестое место.
He struggled with the standing shooting in the last few days but today @7ohannesbo didn't put a foot wrong when it came to the final 5 targets! 🥇#2019Ostersund– IBU World Cup (@IBU_WC) 14 марта 2019 г.
Watch the race live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Hi41ahJHAl
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