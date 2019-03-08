"Финиш карьеры получился прекрасным". Отец Кузьминой - о победе биатлонистки на ЧМ

Владимир Шипулин, являющийся отцом словацкой биатлонистки Анастасии Кузьминой, заявил, что победа его дочери в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде является прекрасным завершением карьеры. 34-летняя спортсменка ранее заявляла, что уйдет из спорта по окончании текущего сезона.

- Сейчас она, думаю, полностью удовлетворена, - приводит слова Владимира Шипулина "Тюменская Арена". - Трехкратная победительница Олимпийских игр. Теперь вот и чемпионка мира. Конечно, хотелось еще выиграть Кубок планеты, но это уже неважно. Финиш карьеры получился прекрасным!

Напомним, Кузьмина впервые в карьере стала чемпионкой мира. Она занимает 3-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 680 очков.

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