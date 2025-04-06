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6 апреля, 15:23

Халили завоевал золото в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Мурманске

Алина Савинова
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Российский биатлонист Карим Халили занял первое место в масс-старте на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске.

26-летний спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 38 минут 25,4 секунды.

Вторым в гонке стал россиянин Антон Бабиков с отставанием в 10,4 секунды. На его счету 2 промаха. Тройку замкнул еще один представитель России Евгений Сидоров (+25,5 секунды; 1 промах).

Кубок Содружества

5-й этап. Финал. Мурманск

Мужчины

Масс-старт

Топ-6

1. Карим Халили — 38.25,4 (0)

2. Антон Бабиков — 10,4 (2)

3. Евгений Сидоров — 25,5 (1)

4. Антон Смольский (Белоруссия) — 37,1 (2)

5. Кирилл Стрельцов — 39,8 (1)

6. Илья Авсеенко (Белоруссия) — 45,3 (1)

Антон Бабиков
Карим Халили
Биатлон
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