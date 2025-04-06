Халили завоевал золото в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Мурманске
Российский биатлонист Карим Халили занял первое место в масс-старте на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске.
26-летний спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 38 минут 25,4 секунды.
Вторым в гонке стал россиянин Антон Бабиков с отставанием в 10,4 секунды. На его счету 2 промаха. Тройку замкнул еще один представитель России Евгений Сидоров (+25,5 секунды; 1 промах).
Кубок Содружества
5-й этап. Финал. Мурманск
Мужчины
Масс-старт
Топ-6
1. Карим Халили — 38.25,4 (0)
2. Антон Бабиков — 10,4 (2)
3. Евгений Сидоров — 25,5 (1)
4. Антон Смольский (Белоруссия) — 37,1 (2)
5. Кирилл Стрельцов — 39,8 (1)
6. Илья Авсеенко (Белоруссия) — 45,3 (1)
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