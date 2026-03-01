Юлия Коваленко выиграла масс-старт в финале Кубка России в Златоусте

Российская биатлонистка Юлия Коваленко стала победительнице масс-старта в финале Кубка России в Златоусте.

24-летняя спортсменка преодолела 12,5 км за 39 минут 04,6 секунды и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла Наталия Шевченко, отставшая от лидера на 43,2 секунды (3 промаха). Третьей стала Кристина Резцова (+1.01,9; 5 промахов).

Кубок России по биатлону-2025/26. 4-й этап. Златоуст

Женщины, масс-старт

1. Юлия Коваленко — 39.04,6 (0 промахов)

2. Наталия Шевченко +43,2 (3)

3. Кристина Резцова +1.01,9 (5)