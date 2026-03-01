Биатлон
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Кубок России
Новости
Уведомления
Главная
Биатлон

1 марта, 11:41

Юлия Коваленко выиграла масс-старт в финале Кубка России в Златоусте

Ана Горшкова
Корреспондент
Наталия Шевченко, Юлия Коваленко и Кристина Резцова.
Фото СБР

Российская биатлонистка Юлия Коваленко стала победительнице масс-старта в финале Кубка России в Златоусте.

24-летняя спортсменка преодолела 12,5 км за 39 минут 04,6 секунды и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла Наталия Шевченко, отставшая от лидера на 43,2 секунды (3 промаха). Третьей стала Кристина Резцова (+1.01,9; 5 промахов).

Кубок России по биатлону-2025/26. 4-й этап. Златоуст

Женщины, масс-старт

1. Юлия Коваленко — 39.04,6 (0 промахов)

2. Наталия Шевченко +43,2 (3)

3. Кристина Резцова +1.01,9 (5)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кристина Резцова
Наталия Шевченко
Юлия Коваленко
Читайте также
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кубок России по биатлону в Златоусте: онлайн-трансляция масс-старта (женщины, мужчины)

Карим Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России в Златоусте
Новости
RSS RSS
Все новости