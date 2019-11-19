Еврокомиссия может запретить использование свинца в спорте, что ставит под вопрос соревнования по биатлону

Европейская комиссия рассматривает полный запрет на использование свинца в спорте на открытом воздухе. Это может иметь серьезные последствия для биатлона, сообщает NRK.

Сообщается, что Еврокомиссия попросила Европейское химическое агентство разработать и изучить вопрос также запрета вредных для экологии веществ в спорте на открытом воздухе. В их число вошел и свинец. На данный момент альтернативы свинцу для изготовления патронов, используемых в биатлоне, нет.

Норвежская компания Nammo пыталась найти другие варианты, но, например, патроны из меди оказались неподходящими для использования в соревнованиях. Директор по коммуникациям Nammo Эндре Лунде считает, что такое решение поставит крест на биатлоне в его нынешнем виде.

— Конечно, мы серьезно относимся к этому, — сказал член правления IBU Туре Бойгард. — Ведь оружие — важная часть нашего спорта, и в настоящее время у нас нет альтернативы патронам (из свинца — прим. «СЭ»).

Запрет на использование свинца в спортивных соревнованиях может вступить в силу с 2022 года.