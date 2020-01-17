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Евгения Павлова: «Спасибо сервис-бригаде, лыжи хорошо работали»

17:10
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Россиянка Евгения Павлова, которая бежала на первом этапе женской эстафеты на Кубке мира в Рупольдинге, оценила свое выступление.

— Старалась, не стояла же на месте, — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ». — Как пробежала, так пробежала. Спасибо сервис-бригаде, лыжи хорошо работали, нет претензий.

Пыталась догонять на стрельба, долго не стоять на рубеже, но маленько поторопилась. Пришлось использовать дополнительный патрон.

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