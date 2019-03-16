Евгения Павлова: "Потихоньку прихожу в форму. Летом выйду на пик"

25-летняя забойщица сборной России Евгения Павлова прокомментировала свое выступление на первом этапе. По словам спортсменки, сегодня она уже могла бороться, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– На лежке была осечка последнего патрона, – объяснила Павлова. – Бывает такое. Иногда они даже взрываются. Пришлось взять дополнительный патрон. Потом шла ва-банк. Из-за этого немного захлестуло на стойке. Но бежала насколько готова.

– Первый этап – это ваше?

– Первый – мой любимый. Можно потолкаться. Глядишь – кто-то упадет.

– Как самочувствие сегодня?

– Становится лучше. После первой эстафеты я просила прощения у команды. А сегодня могла бороться. Потихоньку прихожу в форму. Летом выйду на пик (смеется).

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