Евгения Павлова: "Потихоньку прихожу в форму. Летом выйду на пик"

25-летняя забойщица сборной России Евгения Павлова прокомментировала свое выступление на первом этапе. По словам спортсменки, сегодня она уже могла бороться, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.
– На лежке была осечка последнего патрона, – объяснила Павлова. – Бывает такое. Иногда они даже взрываются. Пришлось взять дополнительный патрон. Потом шла ва-банк. Из-за этого немного захлестуло на стойке. Но бежала насколько готова.
– Первый этап – это ваше?
– Первый – мой любимый. Можно потолкаться. Глядишь – кто-то упадет.
– Как самочувствие сегодня?
– Становится лучше. После первой эстафеты я просила прощения у команды. А сегодня могла бороться. Потихоньку прихожу в форму. Летом выйду на пик (смеется).
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