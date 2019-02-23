Евгения Павлова: "Не могу понять: или я кран, или лыжи не едут"

Российская биатлонистка Евгения Павлова не может сказать, почему не смогла успешно выступить в спринте на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах. Она отметила, что нужно оценить функциональное состояние.

– Не могу сказать, как работали лыжи, потому что не могу понять свое состояние: или я кран, или лыжи не едут, – сказала в эфире телеканала "Матч Арена" Павлова. – У девочек не спрашивала. Вроде никто не жаловался.

Мое состояние нормальное. Поговорим с тренером, посмотрим, бежать или нет. Не знаю, что будет дальше. Я в сомнениях. Но думаю, что все будет хорошо.

Очень рада за девчонок. Рада за них. У нас дружная команда. Не я – так другая выступит. Молодцы девчонки.