Евгения Павлова: "Может быть, торкнуло после 20-часового переезда"

25-летняя россиянка прокомментировала свое выступление на первом этапе смешанной эстафеты. Спортсменка пока не ощущает атмосферы чемпионата мира, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Тяжело было, даже не знаю, с чем это связано, – призналась Павлова. – Самочувствие после такого "замечательного" переезда было не очень хорошее, работа лыж тоже не очень понравилась.

– Что не так с переездом?

– Очень долго летели – почти 20 часов. Питер-Москва, Москва-Стокгольм, Стокгольм-Эстерсунд.

– Говорят, еще вчера снег был совсем другим.

– Да, вчера была жесткая трасса и крошка. Сейчас она уже очень мягкая. Много снега нападало.

– Есть ли у вас какой-то план по гонкам на этот чемпионат?

– Думаю, ни у кого пока нет. Будем разговаривать, обсуждать. Вот что сегодня произошло? Может, торкнуло с переезда? На сборе в Питере все было хорошо.

– Сильно волновались перед дебютом на чемпионате мира?

– Нет, такое ощущение, что мы до сих пор в переезде. Пока не особо понятно, что происходит. Плюс тут болельщиков далеко не столько, сколько было в Оберхофе или Рупольдинге. Намного меньше! Как будто чемпионат мира был тогда. Даже на чемпионате Европы атмосфера была лучше. (Владимир Иванов)