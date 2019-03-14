Евгения Павлова: "Или мне везет, или я везу"

Биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Сборная России заняла шестое место.

Павлова бежала в дуэте с Матвеем Елисеевым. Норвежцы стали победителями эстафеты (Марта Ольсбу Ройселанн, Йоханнес Бе).

– Казалось логичным, чтобы вы пробежали здесь индивидуальную гонку.

– Вы что? Я сама отказалась. Бежать ее было нелогично. Ехала на тренировке по этой трассе и по три раза останавливалась. Думала: "Господи, как девки-то тут побегут". Очень тяжелая трасса. Так что на "пятнашке" я бы просто доходила. Не готова сейчас бежать эту дистанцию.

– Насколько ваше состояние ухудшилось по сравнению с Оберхофом?

– Да вообще сейчас не готова. Не могу бороться, нет той терпежки. Тогда я выходила на эстафету и думала: "Ну все девки, держитесь, я пошла". Там классно было. Хотя я уже не спала. А тут…

– Впереди же эстафета. Еще масс-старт потом.

– Масс-старт… Ох. Дебютный год, а я чего-то везде так залезла. Куда столько? Или мне везет, или я везу.

Масс-старт вообще не скоротечная гонка. Там же оказывается штрафные круги есть (смеется).

– Но вы зато лишние не бегаете.

– А это не факт! Все может быть. (Владимир Иванов)