Евгения Павлова: "Чемпионат мира? Ага, сплю и вижу!"

Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что рада победе в сингл-миксте на чемпионате Европы в Минске. 25-летняя спортсменка завоевала золото вместе с олимпийским чемпионом-2014 Дмитрием Малышко. Она также добавила, что надеется на попадание на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта

- Для меня, конечно, намного более привычны полноценные эстафеты, - приводит слова Павловой "Тюменская Арена". - Впервые бежала в такой контактной группе. Но сингл-микст стал запоминающимся. Нужно работать и делать свою работу спокойнее.

Все награды, тем более такого уровня, очень ценны. Чемпионат Европы – новый опыт, другой уровень. После каждого старта что-то из опыта помаленьку берешь. Да и тренеры, родители и все-все-все очень рады. Я не знала, как поведет себя после перерыва в месяц мой организм. Поэтому победа в Минске точно запомнится.

Чемпионат мира? Ага.. Сплю и вижу! Надеюсь, вдруг меня возьмут в Швецию... Но нужно следить, как с нагрузками чемпионата Европы справится мой организм.

Павлова занимает 32-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 160 очков.

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