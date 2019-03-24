Евгения Павлова: "Буду работать над силой, скоростью и стрельбой"

Российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что будет работать над силой, скоростью и стрельбой для улучшения своих результатов. 25-летняя спортсменка была признана новичком года по версии IBU.

- Это очень большой опыт для меня, пропустила половину сезона, но теперь буду знать, как готовиться, - сказала Павлова в интервью Калашников Media. - Будем дальше работать над силой, над скоростью, над стрельбой, надо всем.

Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира - она набрала 232 очка. В составе женской команды она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе.

Кроме того, Павлова стала чемпионкой Европы в сингл-миксте вместе с Дмитрием Малышко. Лучший личный результат спортсменки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде - девятое место в пасьюте.

Все о биатлоне - здесь