Евгений Устюгов продолжает получать выплаты как олимпийский чемпион

Российский биатлонист Евгений Устюгов не лишен пожизненной президентской стипендии, которая положена олимпийскому чемпиону. Об этом «СЭ» сообщил источник в министерстве спорта РФ. Ранее спортсмен в интервью «СЭ» заявил, что после обвинений в употреблении допинга ему и другим участникам сочинской эстафеты были прекращены чемпионские выплаты, несмотря на то, что рассмотрение дела в Спортивном арбитражном суде еще не завершилось.

Как уточнил источник «СЭ», стипендия была назначена Евгению еще как чемпиону Игр-2010, и продолжает выплачиваться до сих пор. Это подтвердил и сам биатлонист. Золотая медаль Сочи на сумму выплат Устюгову никак не влияет. Также источник утверждает, что остальным участникам победной российской эстафеты на Олимпиаде-2014 выплаты также восстановлены. (Анатолий Кулагин)