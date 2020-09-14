Евгений Устюгов об отсутствии поддержки со стороны СБР: «Для команды Драчева мы были отработанным материалом»

Олимпийский чемпион Евгений Устюгов, которого IBU обвиняет в употреблении запрещенных препаратов в сезоне-2013/14, рассказал, что не получал поддержку от предыдущего руководства СБР.

— Лично Драчева нисколько не поддерживал, — признался «СЭ» Евгений Устюгов. — Да, там были моменты, где он говорил, что я выключил телефон и не выходил на связь. Это неправда. Я был в самолете несколько часов, а остальное время находился на связи. Скажу даже больше, исполнительный директор Сергей Голиков, когда я с ним связался, сказал мне: «Женя, ты же понимаешь, мы ничем помочь не сможем, сам ищи юристов, адвокатов». Обидно ли мне? Я догадывался, что так будет. В 2018 году Александр Михайлович Кравцов еще проявлял какой-то интерес, следующему руководству мы уже были не интересны. Как отработанный материал.

Дело Устюгова будет рассмотрено в Лозанне 20 октября. Если CAS не примет сторону спортсмена, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе со всей российской эстафетной четверкой, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр-2014. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Евгения Устюгова — на сайте «СЭ»