Российский биатлонист Евгений Устюгов возмущен решением IBU дисквалифицировать его за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона, его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, включая золото Олимпиады-2014 в эстафете. Также он дисквалифицирован на два года и должен вернуть все полученные за указанный период призовые и покрыть траты на расследование его дела.

— Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлен, беспредел есть беспредел, — цитирует ТАСС Устюгова. — Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова.

Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, все может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов.