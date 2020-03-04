Евгений Устюгов: «Как IBU может кого-то обвинять на основании подделок»

Российский биатлонист Евгений Устюгов отреагировал на использование Международным союзом биатлонистов (IBU) документов с поддельными подписями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Россиянин был дисквалифицирован по итогам расследования ВАДА, его обвиняют в использовании оксандролона. Результаты Устюгова в период с лета 2013 по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди них — золото в мужской эстафете.

— Я был шокирован, узнав о том, что подписи Родченкова на аффидевитах по нашим биатлонисткам являются поддельными, — цитирует Устюгова ТАСС. — Тут же переговорил со своими адвокатами, в деле IBU против меня использованы те же два аффидевита с поддельными подписями. Я так понял, что дела абсолютно всех российских биатлонистов основаны на одних и тех же фальшивках Родченкова. Не понимаю, как IBU может кого-то обвинять на основании подделок.

При этом, когда IBU рассматривал мое дело, я требовал, чтобы Родченков лично дал свидетельские показания против меня, но получил отказ. На этой неделе я подаю жалобу в CAS на решение IBU о моей дисквалификации и буду в том числе ссылаться на использование IBU фальшивых доказательств.