В СБР не исключили возвращение Йоханнеса Бе в спорт перед Олимпиадой

Член исполкома СБР Евгений Редькин прокомментировал заявление пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону Йоханнеса Бе о завершении карьеры.

«Все когда-то оканчивают. Интересный биатлонист, достаточно экспрессивный, смелый, очень хорошая техника передвижения на лыжах, всегда был нацелен на борьбу. Я, к сожалению, с ним не сталкивался в гонках, но мы общались. Оба брата всегда веселые, всегда с юмором, общительные, дружелюбные. Поэтому пожелаем ему успехов в дальнейшей его деятельности. Может, еще вернется на Олимпиаду. Знаете, как это всегда бывает: вроде оканчиваешь, а потом отдохнул чуть-чуть и снова захотелось побегать на Олимпийских играх. Поэтому давайте подождем», — сказал Редькин Metaratings.ru.

18 января 31-летний Бе заявил, что 9-й этап Кубка мира в Хольменколлене станет последним в его профессиональной карьере.

На Олимпийских играх норвежский биатлонист всего выиграл 9 медалей (5 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые). На чемпионтах мира Бе взял 38 наград (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых).