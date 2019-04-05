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Евгений Гараничев: "Сезон получился непростым, но не нужно вспоминать печальные моменты!"

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Российский биатлонист Евгений Гараничев признался, что минувший сезон получился для него непростым. 31-летний спортсмен добавил, что не стоит вспоминать печальные моменты.

Соревновательный сезон закончился... Он был непростым и таким длинным. Что произошло, уже в прошлом, и не нужно вспоминать печальные моменты! Впереди отдых, и снова в бой! Спасибо большое за поддержку на протяжении всего сезона! P.s. Какая гонка вам больше всего понравилась в течении сезона? Пишите, - такой комментарий оставил Гараничев в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соревновательный сезон закончился... Он был непростым и таким длинным . Что произошло уже в прошлом , и не нужно вспомнить печальные моменты ! Впереди отдых и снова в бой ! Спасибо большое за поддержку на протяжении всего сезона !!❤ P.s. Какая гонка вам больше всего понравилась в течении сезона? Пишите . #биатлон #спасибо #сезонзакончен #болельщики 👏👍🇷🇺

Публикация от Евгений Гараничев 🔝 (@garanichev_evgeny) 5 Апр 2019 в 7:58 PDT

Напомним, в минувшем сезоне Гараничев стал участником ряда непростых ситуаций: он опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в США, пробежал лишний штрафной круг в пасьюте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, а также отказался участвовать в мужской эстафете на том же турнире.

Гараничев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 510 очков. Он выиграл золото в мужской эстафете на этапе в Оберхофе, бронзу - в мужской эстафете на этапе в Кэнморе, а также стал третьим в масс-старте на этапе в Нове-Место.

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