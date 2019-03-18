Евгений Гараничев: "Простите меня за провал на чемпионате мира!"

Российский биатлонист Евгений Гараничев на своей странице в Инстаграме попросил прощения за свое выступление на чемпионате мира.

– Дорогие друзья! Простите меня за провал на чемпионате мира! Да, не все получалось, не все складывалось!!! Спасибо Вам за поддержку, за веру, за переживания!!! – написал Гараничев.

На турнире в шведском Эстерсунде 31-летний Гараничев сначала лишил себя шансов на медаль в гонке преследования, пробежав лишний штрафной круг, затем отказался бежать в эстафете, а вчера лидировал в масс-старте перед последним огневым рубежом, но отправил четыре выстрела мимо цели.

Безумие со стрельбой. Гараничев упустил золото на последнем рубеже //

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