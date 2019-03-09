Евгений Гараничев: "Опоздание на старт? Это опыт"

31-летний Евгений Гараничев поделился эмоциями в спринте и рассказал, что у него нет своей страницы в Инстаграм, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

– Гонкой недоволен, – сообщил Гараничев. – Досадный промах на лежке, ходом тоже не сложилось. Думаю, не хватило скоростной работы. Не знаю, почему так. Мы готовились по плану, который предоставил тренерский штаб. Перед стартом чувствовал себя нормально, но на финише кружилась голова. Выложился по полной.

– Ситуация с опозданием на старт в Америке выбила из колеи?

– Нет, конечно. Один раз в жизни бывает. Как сказал один человек, на этапах Кубка мира я набираюсь опыта. Сейчас воспринимаю произошедшее с юмором. А комментарии не читал. Даже не знаю, что пишут. Родственники рассказывали, что там какая-то ерунда. Но ведь у меня никто не поинтересовался. Я ни одного комментария не давал по этому поводу. А в Инстаграме у меня страницы нет, там фейковая страница.

– Это не ваша страница?

– Нет, и я не знаю, как ее заблокировать. Берут фотографии со страницы супруги и выкладывают туда. Обращались к разработчикам Инстаграм, но они игнорируют все сообщения.

– Может завести свою страницу?

– Не хочу. Была, но ее взломали. И продали мой аккаунт. Не хочу опять через это проходить. Все продажное.

– Вам предлагали выкупить аккаунт обратно?

– Нет, просто продали девушке. Как потом выяснилось – за 25 тысяч рублей.

– Возвращаясь к тому пропуску. Сегодня будильники перед стартом ставили?

– Нет-нет. Набрался опыта – и мне хватило. Тренеры тоже сегодня спрашивали, а я им: "Да все хорошо".

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